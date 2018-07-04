"Россети" формируют будущее

По всей стране в организациях-партнерах компаний группы "Россети" прошли торжественные мероприятия, посвященные старту IX трудового сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса.

В Москве в стенах главного образовательного и научного партнера электросетевого холдинга – Научно-исследовательского института "МЭИ" - был открыт IX сезон для студенческих отрядов "НИУ "МЭИ" и Ивановского государственного энергетического университета.

"Студенческие отряды - это необходимый опыт, который должен приобрести студент, чтобы в будущем стать высококлассным специалистом. Особенно актуально это становится сейчас, когда в электроэнергетике происходят тектонические сдвиги, активно внедряются цифровые технологии, появляются новые профессии и требования к будущим инженерам", - отметил, выступая на мероприятии в "НИУ "МЭИ", заместитель генерального директора по капитальному строительству компании "Россети" Сергей Сергеев.

Компания уделяет значительное внимание выстраиванию отношений с будущим поколением энергетиков, организуя на регулярной основе во всех регионах присутствия группы "Россети" различные профориентационные мероприятия для школьников, учащихся ссузов и вузов. Для неё большое значение имеет не просто заинтересовать талантливых молодых людей в работе в холдинге, а предоставить им возможность на практике применить получаемые теоретические знания и познакомить с текущими и перспективными требованиями к профессии.

В этом году на энергообъектах группы "Россети" будут работать 90 отрядов общей численностью более 2100 студентов из 91 образовательной организации. Всего в восьми прошедших трудовых сезонах в составе студенческих отрядов электросетевого комплекса на объектах электросетевого комплекса работали более 8000 студентов, многие из которых, закончив вузы и ссузы, пришли на работу в компании группы.