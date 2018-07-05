С технологиями хранения энергии придется подождать

Чтобы нагнать отставание в секторе хранения энергии, России следует начать с разработки собственных технологий и на этом этапе ориентироваться на испытательные пилотные проекты на базе импортных технологий, считают эксперты "Роснано" и ЦСР. Видимо, роль РФ на мировом рынке накопителей энергии останется довольно скромной, а потребители уже опасаются того, что им опять придется платить энергетикам за новые технологии.

Россия не успела вовремя начать внедрение систем накопления (хранения) энергии (СНЭ) и вынуждена будет догонять зарубежные страны, следует из представленного 3 июля экспертного доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) и "Роснано". Как отмечается в докладе, мировой рынок СНЭ в энергетике к 2025 году превысит $18 млрд, у потребителей ("интернет энергии") — $10,8 млрд. В 2017 году объем рынка составлял $2,6 млрд. В РФ пока из таких технологий есть только 1,4 ГВт гидроаккумулирующих станций (ГАЭС), иные технологии практически не применяются, единственный крупный завод аккумуляторов — "Лиотех" "Роснано", другие работают на военные заказы с устаревшими технологиями, считают эксперты. Максимальный объем рынка СНЭ в РФ к 2025 году может достигнуть $8,6 млрд, но "реалистичный" — лишь $1,5–3 млрд (см. также инфографику).

Накопление энергии считается технологией, которая может, по выражению замглавы УК "Роснано", главы набсовета "Совета рынка" (регулятор энергорынков) Юрия Удальцова, "сломать ключевой постулат", лежащий в основе энергосистем,— то, что энергию нельзя хранить. Сейчас потребители содержат огромный резерв генерации для покрытия пиковых нагрузок. Развитие зеленой генерации с нестабильной выработкой усложняет ситуацию. Это приводит и к волатильности цен на электроэнергию: на пике спроса они растут, при минимуме потребления падают, что могли бы сгладить СНЭ. Стимулом для развития СНЭ стал и бум электромобилей, использующих те же технологии хранения.

Ключевая проблема СНЭ — их высокая цена. Стоимость хранения энергии (около $0,4 за кВт•ч) в разы выше производства, говорит Наталья Порохова из АКРА, средняя конечная энергоцена в РФ — $0,05. "Промышленность следит за сектором накопителей, но ожидает удешевления технологии,— говорит замглавы "Сообщества потребителей энергии" Валерий Дзюбенко.— Сейчас СНЭ на предприятиях используются редко и только как резерв на короткий период". Но при достижении экономической эффективности потребители будут активно инвестировать в СНЭ, это позволяет снижать энергозатраты в периоды пиковых цен.

В РФ с 2017 года есть стратегия развития СНЭ, а вице-премьер Аркадий Дворкович в 2016 году поручал министерству и "Роснано" разработать техзадание на создание госпрограммы поддержки кластера. В Минэнерго “Ъ” заявили, что сформирована "дорожная карта" по развитию СНЭ, но системы надо опробовать на "пилотах" и при положительных результатах внедрять технологии. Но опробование технологии — дело "Роснано" и других компаний отрасли, говорят в ведомстве.

Ликвидировать с ходу технологическое отставание эксперты ЦСР и "Роснано" не предлагают. По их мнению, РФ может добиться успеха в "постлитиевых" и металл-воздушных аккумуляторах, проточных батареях, гравитационных и водородных технологиях. В докладе предложен "стратегический маневр". Сначала предлагается не ждать, когда технологии подешевеют, а начинать создавать внутренний спрос — за счет пилотных проектов (испытательных полигонов). "Пилоты", говорится в докладе, на первом этапе ограничатся изолированными энергосистемами, электротранспортом, передвижными источниками энергии и т. д., при этом здесь предполагается использовать импортные технологии, а на следующем этапе заменять их отечественными.

Валерий Дзюбенко замечает, что инвестиции должны быть экономически эффективны, а не перекладываться целиком на потребителей, как это было при ДПМ (договора на поставку мощности, когда вложения энергетиков в генерацию возвращают потребители за счет повышенных платежей). Но пока о новых ДПМ не упоминается, на презентации доклада говорилось лишь о мерах поддержки из бюджета за счет мер промышленной политики (субсидии НИОКР, займы Фонда развития промышленности и т. д.). В Минпромторге заявили, что заинтересованы в разработке СНЭ в РФ и прорабатывают вопрос с заинтересованными организациями.

Коммерсант