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Отраслевые новости: Энергетика

Совет директоров РусГидро одобрил продажу пакета ПАО "Интер РАО ЕЭС"

Совет директоров РусГидро одобрил продажу пакета ПАО Интер РАО ЕЭС

5 июля 2018, 17:27
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Совет директоров ПАО "РусГидро" одобрил прекращение участия ПАО "РусГидро" и подконтрольных обществ ПАО "РусГидро" в уставном капитале ПАО "Интер РАО ЕЭС" путем продажи в пользу АО "Интер РАО Капитал" принадлежащих Группе РусГидро 5 131 669 622,18 акций ПАО "Интер РАО ЕЭС", что составляет 4,915% от уставного капитала. Цена продажи одной акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" – 3,3463 рублей за одну акцию, что не ниже рыночной цены, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Акции ПАО "Интер РАО ЕЭС" приобретены в 2011 году при внесении со стороны компаний Группы РусГидро в уставный капитал ПАО "Интер РАО ЕЭС" акций ряда электроэнергетических компаний (ОГК-1, Мосэнергосбыт, Петербургская энергосбытовая компания и ряд других активов).

Компания: ПАО "РусГидро"
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