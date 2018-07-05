В июне АО "Карачаево-Черкесскэнерго" добилось погашения почти 61% от суммы первоначальной задолженности физлиц

Абоненты частного сектора АО "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети"), допустившие накопление задолженности, получают от районных и городских энергосбытовых отделений (ЭСО) претензии о погашении долгов.

В минувшем месяце претензии были направлены 459 потребителям-физическим лицам, общая сумма долга которых превысила 1,5 млн рублей. После разъяснительной работы, проведенной сотрудниками ЭСО с абонентами, около 61% от первоначальной суммы задолженности поступило на счет энергокомпании: по 329 сформированным и направленным потребителям претензиям было оплачено свыше 934 тыс. рублей.

Наибольшую активность в укреплении платежной дисциплины потребителей проявили специалисты Усть-Джегутинского районного энергосбытового отделения. В зоне ответственности подразделения претензии о погашении 457,6 тыс. рублей задолженности получили 102 абонента частного сектора. Из этой суммы от 93 потребителей в кассу ЭСО поступило около 399,5 тыс. рублей.

Руководство АО "Карачаево-Черкесскэнерго" призывает своих абонентов не накапливать долги за потребленную электроэнергию, чтобы не усложнять себе жизнь. В случае роста задолженности дома и объекты потребителя могут быть обесточены, начнет начисляться пеня, если же задолженность не будет погашена после получения претензии, энергокомпании придется взыскивать ее принудительно - в судебном порядке.

Идя навстречу интересам абонентов частного сектора, АО "Карачаево-Черкесскэнерго" готово заключать с должниками соглашения о реструктуризации задолженности, согласно которым накопленный долг можно будет погашать постепенно в течение текущего года. Для оформления соглашения потребитель, сумма задолженности которого не превышает 10 тыс. рублей, должен прийти в энергосбытовое отделение по месту жительства, а если долг превышает 10 тыс. рублей, то абоненту необходимо приехать в главный офис АО "Карачаево-Черкесскэнерго" по адресу: г. Черкесск, ул. О. Касаева, 3.