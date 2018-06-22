Воронежэнерго повышает надежность электроснабжения Рамонского района

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы приступили к реконструкции воздушной линии (ВЛ) 10 кВ № 5, питающей ряд населенных пунктов и промышленных потребителей в Рамонском районе Воронежской области.

Общая протяженность реконструируемого участка линии составляет свыше 20 км. Энергетики установят здесь свыше 380 дополнительных опор, а также заменят обычный провод на самонесущий изолированный провод (СИП), отличающийся долговечностью и высокой надежностью. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2018 года. На реализацию данного проекта будет направлено 30,5 млн. рублей.

Рамонский район - один из наиболее динамично развивающихся в регионе. Здесь растут темпы жилищного строительства, вводятся в строй новые промышленные предприятия. ВЛ 10 кВ № 5 обеспечивает энергоснабжение села Новоживотинное, населенных пунктов Моховатка, Медовка, части села Чертовицы, более десяти садоводческих товариществ, а также ряда социально-значимых объектов, таких как очистные сооружения и канализационно-насосная станция Айдаровского сельского поселения. Модернизация линии позволит значительно увеличить ее пропускную способность, что будет способствовать повышению качества и надежности энергоснабжения упомянутых населенных пунктов, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.