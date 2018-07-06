ЕК в июле одобрит предварительные меры защиты рынка ЕС от роста импорта стали

Новые предварительные меры по защите рынка Евросоюза от роста импорта стальной продукции на фоне новых пошлин США вступят в силу после их принятия Еврокомиссией в июле, говорится в сообщении ЕК.

"Новые меры вступят в силу после официального одобрения Еврокомиссией в июле", — говорится в релизе.

Накануне комитет представителей стран Евросоюза поддержал возможность введения предварительных защитных торговых мер по рынку стальной продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

На основе расследования ситуации на рынке Еврокомиссия считает эти предварительные меры оправданными. Собеседник агентства рассказал, что последние статистические данные по импорту, по информации ЕК, говорят о перенаправлении поставок стальной продукции в страны Евросоюза в результате новых 25-процентных пошлин на ввоз стали, введенных в США. Это расследование будет продолжаться как минимум до конца текущего года, поэтому пока речь идет о предварительных защитных мерах.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. ЕК заявила и о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

ПРАЙМ