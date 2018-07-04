Филиал "Удмуртэнерго" продолжает работу с должниками

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является совместная деятельность с Управлением федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике. За 6 месяцев этого года было проведено 12 совместных рейдов по взысканию задолженности.

В ходе рейдов энергетики и судебные приставы объехали 29 населенных пунктов в Игринском, Малопургинском, Можгинском, Завьяловском, Селтинском, Граховском, Сарапульском, Шарканском районах республики и г. Ижевск. В результате совместной работы с физических лиц было взыскано 880 тыс. рублей. Основная часть этой суммы - долг за несанкционированное потребление электрической энергии.

Так, например, решением мирового судьи Можгинского района житель с. Можга, накопивший долги за потребленную электроэнергию, был обязан выплатить Удмуртэнерго 91 тысячу рублей. В ходе рейда энергетики установили, что должник работает в колхозе и имеет постоянный доход. После направления исполнительного документа по месту работы с мужчины удержали 45 тысяч рублей.

- Общая сумма задолженности жителей республики за электроэнергию перед Удмуртэнерго по вынесенным судебным решениям составляет 12 миллионов 625 тысяч рублей. Совместная работа с судебными приставами помогает максимально ускорить процесс взыскания задолженности, - говорит заместитель директора по безопасности филиала Андрей Пушин. – Нами разработан и согласован долгосрочный план совместной работы, и мы его успешно реализуем.

Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения добросовестных потребителей Удмуртской Республики, поскольку собираемые средства направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Для пресечения хищений электроэнергии и предотвращения негативных последствий, специалисты филиала "Удмуртэнерго" обращаются с просьбой сообщать обо всех фактах незаконных подключений. Горячая линия ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.