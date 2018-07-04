IEK GROUP: энергия без границ

Группа компаний IEK подготовила новую видео—презентацию, вместившую всю самую важную и актуальную информацию о результатах работы за минувший 2017 год. В ролике впервые представлен новый корпоративный бренд — IEK GROUP, ставший приемником Группы компаний IEK, его стратегия развития и миссия, которую компания взяла на себя ради дальнейшего обеспечения для людей комфортной и безопасной среды.

IEK GROUP — один из ведущих российских производителей электрооборудования, выпускающий продукцию для комплексных решений в строительстве и ЖКХ, в сферах транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и ИТ-индустрии. Среди ценностей компании — надежность, человечность, созидание и новаторство, необходимые для прогрессивной и успешной деятельности любого современного российского производителя.

Новый видеоролик смотрите на канале IEK GROUP в YouTube.

Страница IEK GROUP на YouTube содержит видеоматериалы о производстве и тестировании продукции IEK®, видео-референсы с реализованных объектов, обучающие ролики по подготовке проектов с использованием оборудования IEK®, сюжеты и репортажи об участии IEK GROUP в системе подготовки специалистов и в развитии движения WorldSkills Russia.