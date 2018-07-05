Одна квитанция – два поставщика: как читать единую квитанцию за тепло и электроэнергию от ПАО "ДЭК"

Порядка 15 тысяч жителей Амурской области с июля станут получать единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней объединены расчеты за услуги двух крупнейших энергокомпаний Дальнего Востока - производителя и поставщика услуг отопления и горячего водоснабжения АО "ДГК" и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО "ДЭК". При оплате квитанции абонентам важно помнить, что каждую из услуг нужно будет оплачивать по отдельному штрих-коду и реквизитам.

Новую платежку получат потребители АО "ДГК" - это все жители пгт. Прогресс и часть жителей г. Благовещенска и с. Чигири Благовещенского района. С полным списком домов г. Благовещенска и с. Чигири можно ознакомиться на сайте ПАО "ДЭК" и сайте администрации г. Благовещенска.

Функции расчетного центра по двум видам энергетических ресурсов (тепло- и электроэнергии) как по физическим, так и юридическим лицам с июля 2018 года выполняет ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Очное обслуживание клиентов, предоставление консультаций по начислениям и оплатам, выдача справок и заключение договоров теплоснабжения теперь ведется в офисах ПАО "ДЭК":

в г. Благовещенске: ул. 50 лет Октября, 65/1, ул. Горького, 300 (режим работы: пн-пт: 08:15-18:00, сб: 09:00-15:00); ул. Калинина, 142/4 (режим работы: пн-пт: 08:00-17:00, обед: 12-13).

в пгт. Прогресс: ул. Заводская, 56а (режим работы: пн-пт: 08:00-17:00, обед: 12-13).

Как читать единую квитанцию

При создании формата квитанции энергетики постарались разместить в нем всю информацию, необходимую для понимания клиентами того, из чего складывается плата за каждую коммунальную услугу, а также учесть их пожелания. Документ содержит два блока, разделенных линией отрыва.

В верхнем (информационном) блоке указаны сведения об индивидуальных приборах учета электрической энергии и горячей воды, сроках их поверки, текущих и предыдущих показаниях. Здесь же расположены пустые графы для самостоятельного заполнения абонентом показаний. Если клиент не использует для передачи показаний телефон или онлайн-способы, он может опустить заполненный бланк в ящик для передачи показаний, установленный в каждом офисе ПАО "ДЭК". Здесь же приведена сводная ведомость по поставщикам, указаны реквизиты лицевых счетов плательщика (их два, и они остались прежними для каждого вида ресурса), суммы начислений и задолженности за каждый коммунальный ресурс и пени за просрочку платежей.

Второй блок информации, находящийся ниже линии отрыва, содержит данные для оплаты. При расчете за услуги абонентам важно помнить, что в таблице указаны реквизиты двух компаний: АО "Дальневосточная генерирующая компания" и ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". Каждую из услуг нужно оплачивать по своему штрих-коду и реквизитам. Таким образом, средства, оплачиваемые потребителями, продолжат напрямую поступать непосредственно в адрес поставщиков. Для удобства абонентов информация разделена на две таблицы:

1. АО "ДГК". РАСЧЁТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. В первой таблице отражена сумма к оплате за услуги АО "ДГК" (отопление и горячая вода (нагрев)) с указанием периода, за который произведены начисления. Приведена информация о тарифах, объемах потребления и способах его расчета, нормативах, перерасчетах. Штрих-код и QR-код, по которым можно быстро оплатить тепловую энергию, расположены здесь же.

2. ПАО "ДЭК". РАСЧЁТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Сумма к оплате услуг ПАО "ДЭК" (электроснабжение) с соответствующей расшифровкой, штрих-код и QR-код для оплаты электроэнергии находятся во второй таблице. Здесь же рассчитана плата за электроэнергию, потребленную на содержание общедомового имущества (СОИ).

В нижней части блока отдельно отражена информация по перерасчетам за услуги. В случае наличия оснований для перерасчета здесь будет указана причина перерасчета (основание) по каждой услуге и сумма, на которую он произведен.

В самой нижней части квитанции потребители смогут найти необходимые телефоны и адреса для обращений, а также телефон своего агента и контакты для передачи показаний приборов учета.

Образец Единого платежного документа и разъяснение содержащейся в нем информации подробно описаны на сайте ПАО ДЭК" на странице "Физическим лицам" - "Расчеты за тепловую энергию и горячее водоснабжение"

Сроки и способы оплаты энергоресурсов для удобства граждан сохранены. Без комиссии оплатить счета можно как в офисах ПАО "ДЭК" (в благовещенском офисе по ул. Горького, 300 оплата принимается только банковскими картами), так и в кассах и терминалах Сбербанка, в системе Сбербанк Онлайн, в почтовых отделениях, через личный кабинет на сайте www.dvec.ru.