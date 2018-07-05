Россия и Беларусь обсудили вопросы развития услуг связи

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков провел рабочую встречу с министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым. Во встрече также приняли участие президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский, руководство компаний "ВымпелКом", "МегаФон", МТС, "Т2 Мобайл", а также представители белорусских операторов сотовой связи.

Министры России и Беларуси обсудили вопросы развития услуг связи и другие перспективные направления сотрудничества в рамках Союзного государства. Стороны также обсудили вопрос сотрудничества по транзиту трафика между РФ и Евросоюзом через территорию Республики Беларусь. Белорусская сторона рассказала о Десятой неформальной встрече министров иностранных дел государств, которая состоялась в июне 2018 года в Минске в рамках "Восточного партнерства".

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества в области связи на территории Союзного государства. Стороны также договорились провести в августе 2018 года в Смоленске совместное заседание коллегий двух министерств для дополнительного обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Россия и Беларусь проводят регулярные переговоры по вопросам связи, электронного правительства, ИТ-образования, электронной торговли, СМИ. Так, в июне 2017 года прошел Четвертый форум регионов России и Беларуси, в ходе которого были подписаны рекомендации о сотрудничестве российских и белорусских ИТ-компаний на рынках Союзного государства и третьих стран.