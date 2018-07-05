"Ростелеком" включил "умное" освещение на спортивных аренах столицы Югры

"Ростелеком", в рамках энергосервисного договора с АУ ХМАО-Югры "ЮграМегаСпорт", завершил установку "умного" энергосберегающего освещения на спортивных аренах Ханты-Мансийска.

"Ростелеком", в Центре развития теннисного спорта и Ледовом дворце Ханты-Мансийска, произвел замену почти тысячи устаревших светильников на современные и энергоэффективные. Реализация данного проекта снизит электропотребление благодаря установке энергосберегающих светильников с высокой световой отдачей (110 лм/Вт) и широкой кривой распределения света, позволяющей равномерно освещать теннисные корты и ледовое поле избегая темных полос. В Ледовом дворце, по заказу "ЮграМегаСпорт", использована система управления освещением, с помощью диммируемого блока питания будет производиться регулировка яркости прожекторов в зависимости от происходящих действий на поле: тренировка, игры, ТВ-съемка, аварийное освещение.

Марс Ильхужин, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком":

"Энергоэффективность является одним из важных элементов концепции "Умный город", вошедшей в федеральную программу "Цифровая экономика". Проекты "Ростелекома" по энергосервису направлены на повышение энергосбережения и эффективности использования электроэнергии, и уже успешно реализованы в ряде городов Югры. В рамках контракта с "ЮграМегаСпорт" мы планируем достичь экономии электроэнергии более 70% в среднем за год, а также гарантируем долгосрочную исправную и эффективную работу установленного оборудования".

Директор АУ "ЮграМегаСпорт" Валерий Радченко:

"ЮграМегаСпорт" и "Ростелеком" объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество. Ранее на спортивных объектах Ханты-Мансийска, задействованных в проведении всероссийских и международных соревнований, "Ростелеком" установил систему видеонаблюдения с идентификацией лиц. Реализация нового проекта "Свет умного города" поможет нам значительно сократить расходы на содержание спортивных объектов. При этом качество освещения теннисных кортов и ледовой арены только улучшится. Уверен, эффективность современных технологий смогут оценить не только специалисты, но и простые жители города, занимающиеся спортом".

