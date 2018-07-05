Специалисты "Ленэнерго" прошли дополнительное обучение в области охраны труда

В учебном комплексе ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") прошел семинар, направленный на снижение рисков травматизма на производстве.

В ходе мероприятия специалисты компании ознакомились с возможностями и преимуществами различных систем крепления, используемых для безопасного подъема электромонтеров при работе на высотных объектах.

Во время практической части семинара бригада филиала ПАО "Ленэнерго" "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети" протестировала несколько способов подъема на железобетонную опору воздушной линии 110 кВ, а также опробовала разные системы страховочной привязи и типы креплений.

Цель регулярного дополнительного обучения работников – предупреждение травматизма, усиление системы по управлению охраной труда, а также исполнение дорожной карты по снижению рисков травматизма на объектах электросетевого комплекса.