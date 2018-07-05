Специалисты "Оренбургэнерго" встретились с жителями Илекского района

Специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" провели встречу с жителями Илекского района и ответили на вопросы, касающиеся электроснабжения района.

В совещании приняли участие представители Центрального производственного отделения (ПО) филиала "Оренбургэнерго", главы района и сельских администраций.

Начальник Илекского района электрических сетей Юрий Кирпичников рассказал о том, что в прошлом году отремонтированы подстанции и линии электропередачи в Илеке, Озерках, Красном Яре, Кардаилово, Подстепках, Мухраново, Шутово, Рассыпном, Ямане. Программа этого года включает ремонт электрических сетей в селах Краснохолм, Кардаилово, Привольное.

Для безопасного проведения работ необходимы кратковременные отключения электроэнергии. Об этом энергетики предупреждают жителей района, размещая информацию на досках объявлений в магазинах, клубах, почтовых отделениях, фельдшерско-акушерских пунктах, автобусных остановках. Василий Севостьянов, директор Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго" призвал глав сельских администраций оказывать содействие энергетикам, оповещать жителей об отключениях электричества. Подобные встречи сотрудники филиала "Оренбургэнерго" регулярно проводят с жителями Оренбургской области.

Основная цель таких мероприятий – продолжение конструктивного диалога с потребителями и разъяснение любых вопросов, касающихся электроснабжения.