Цифровые решения ABB на выставке "ИННОПРОМ-2018"

Компания ABB примет участие в 9-й Международной выставке индустриальных технологий "ИННОПРОМ-2018", которая пройдет с 09 по 12 июля 2018 г. в Екатеринбурге. На нашем стенде в Павильоне 1, 1Е6 вы сможете ознакомиться с системами и продуктами компании для различных отраслей промышленности, позволяющими повышать производительность и значительно экономить ресурсы.

Участие ABB в "Иннопром" стало доброй традицией, в этом году ABB делает акцент на презентации цифровых технологий. Будут представлены IoT-решения для разных отраслей промышленности и энергетики:

Робототехнические решения компании АВВ: коллаборативный робот YuMi и сварочный робот IRB1600. На нашем стенде вы сможете получить квалифицированную консультацию по решениям в сфере сварки, резки, покраски, механообработки, литья, обслуживания прессового и станочного оборудования.

ABB Ability™ Electrical Distribution Control System – система для мониторинга и контроля электроустановок, основанная на облачных вычислениях, позволяющая оптимизировать использование основных средств и прогнозировать необходимость технического обслуживания на основе фактического технического состояния, а также гарантирует высочайший уровень надёжности и безопасности.

TruONE™ – первый в мире АВР, объединяющий в едином корпусе контроллер и силовую часть, который гарантирует непрерывную подачу электропитания потребителям в любой момент времени и обеспечивает безопасное аварийное ручное управление под нагрузкой для немедленного восстановления электропитания в случае неисправности оборудования.

Воздушные автоматические выключатели Emax 2 – инновационное решение для контроля и управления низковольтными электроустановками, обеспечивающее повышение энергоэффективности и надежности.

Terra 53 CJG – быстрая автомобильная зарядная станция, которая позволяет заряжать автомобиль на 80% за 30 минут. Terra 53 CJG поддерживает стандарты CCS, CHAdeMO и Mode 3 с возможностью одновременной зарядки двух электромобилей. Все зарядные станции ABB, подключены к коммуникационным службам, что позволяет дистанционно производить диагностику и обновление.

SMISSLINE TP – безопасная втычная шинная распределительная система, позволяющая проводить работы без дополнительных средств персональной защиты от поражения электрическим током.

CMS – система измерения токов, которая легко интегрируется в распределительные устройства и обеспечивает максимальную эффективность при минимальных габаритах.

Выключатель-разъединитель типа DCB с моторным приводом Motor Drive™ – готовое решение для перехода к цифровой подстанции, обеспечивающее высокую надежность и безопасность для операционного персонала, позволяющее снизить капитальные затраты на строительство и эксплуатационные расходы.

Директор по развитию и внедрению новых технологий Группы ABB Базми Хусейн выступит на пленарном заседании выставки. Кроме того, представители ABB примут участие в деловой программе. Услышать их выступления вы сможете на панельных дискуссиях "Инновационная активность промышленных предприятий: условия развития", "Транспортное машиностроение: новая мобильность", "Промышленная робототехника: новые рынки, возможности применения пути развития" и других.

Специалисты АBB проведут вам квалифицированную консультацию, расскажут о новинках и предоставят необходимую техническую и информационную поддержку. Ждем вас на нашем стенде 1Е6, ПАВИЛЬОН 1, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"!