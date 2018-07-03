В ОКБ "ГИДРОПРЕСС" начались ресурсные испытания макета ТВС

На площадке экспериментально исследовательской базы АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (компания машиностроительного дивизиона Росатома – "Атомэнергомаш") начались ресурсные испытания макета тепловыделяющей сборки (ТВС). Испытания проводятся на полномасштабном исследовательском стенде горячей обкатки В-1000 и будут продолжаться в объеме 1000 часов беспрерывной работы.

Цель испытаний – исследование механической стойкости и обоснование отсутствия фреттинг-износа тепловыделяющих элементов и дистанционирующих решеток ТВС в условиях, максимально приближенных к условиям активной зоны реактора. Объект испытаний – макет ТВС, разработанный ОКБ "ГИДРОПРЕСС" для реактора ВВЭР-1200. Особенностью данного макета является раскрепление твэлов в нижней решетке ТВС. Такое раскрепление позволит обеспечить возможность извлечения и замены негерметичных твэлов в случае их появления непосредственно на АЭС на стенде инспекции и ремонта. В процессе испытаний на стенде горячей обкатки проводятся сбросы поглощающих стержней ПС СУЗ и воспроизводятся пульсации давления потока.