Энергетики испытали на прочность более половины тепловых сетей Оренбурга

На сегодняшний день проведено более 25 гидравлический испытаний (опрессовок) магистральных и квартальных тепловых сетей областного центра.

Оренбургский филиал "Т Плюс" готовит город к зиме. На сегодняшний день проведено более 25 гидравлический испытаний (опрессовок) магистральных и квартальных тепловых сетей областного центра. 23 испытания прошли успешно, 2 участка по итогам испытаний выведены в капитальный ремонт.

Опрессовки – необходимая часть подготовки к зиме, которая позволяет выявить слабые места трубопроводов. В ходе работ теплотрассы проверяют повышенным давлением, чтобы определить участки, нуждающиеся в ремонте или замене. Во многих районах города гидравлические испытания и последующие ремонты влекут за собой кратковременное отключение горячей воды.

Работники энергокомпании приносят горожанам свои извинения за неудобства и просят отнестись к этой вынужденной мере с пониманием. Проведение опрессовок летом позволяет исключить повреждения на трубопроводах зимой, когда температура теплоносителя достигает максимальных значений. Отключение тепла и горячей воды в мороз, в случае экстренного ремонта, скажется на комфорте горожан гораздо больше, чем временное ограничение в летний период.