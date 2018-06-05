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Новости компаний

ФОРУМ ЭЛЕКТРО в гостях у СТ 2018

ФОРУМ ЭЛЕКТРО в гостях у СТ 2018

10 июля 2018, 16:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

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ФОРУМ ЭЛЕКТРО

ФОРУМ ЭЛЕКТРО

2-3 июля состоялась экскурсия компании "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" на рязанский завод компании "Световые Технологии".

В экскурсии учувствовали: руководство группы компаний ФОРУМ, директоров филиалов и руководителей отделов продаж из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Люберец, Воронежа и Краснодара.

Наша компания все производственные площадки завода - от цехов, где начиналось производство 20 лет назад, до современных цехов SMT и алюминиевого литья, где мы узнали о ближайших планах по дальнейшему расширению производственных мощностей.

Также во время поездки состоялось продуктивное обсуждение вопросов взаимодействия в проектной работе. Завершилась поездка посещением музея-усадьбы С.Есенина в с.Константиново в Рязанской области.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
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