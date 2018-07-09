Филиал "Тулэнерго" направит на экологическую безопасность более 4,7 млн. рублей

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжается работа по обеспечению экологической безопасности производственной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. На реализацию мероприятий в сфере экологической безопасности в 2018 году энергетики планируют направить 4 718,64 тыс. рублей.

Для производственных площадок утверждены разрешительные документы по природопользованию с учетом всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Заключены договоры на транспортировку, обезвреживание, переработку, утилизацию и захоронение всех отходов производства и потребления со специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение указанных работ. С начала года на реализацию этих мероприятий филиал "Тулэнерго" направил 403 тысячи рублей. Все твердые коммунальные отходы вывозятся для захоронения на объекты Тульской области, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Регулярно осуществляется производственный экологический контроль. Проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, которая включает в себя сбор информации и систематизацию сведений о распределении источников выбросов, определяется их качественный и количественный состав.

Отдельным направлением является применение перспективных технологий и решений при транспорте электрической энергии. Энергетики при реконструкции и строительстве линий электропередачи 0,4 - 35 кВ используют самонесущий изолированный провод (СИП). Так, с начала года произведена замена 1,01 км неизолированного провода на СИП, позволяющая исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки просеки.

Одним из важнейших мероприятий является недопущение разливов нефтепродуктов на почву, в поверхностные и подземные воды, а также уменьшение общего количества масла путем замены маслонаполненного оборудования. С начала года произведен ремонт 80 масляных выключателей, а также замена 3 маслонаполненных вводов на вводы с твердой RIP-изоляцией, что позволило снизить объем масла в оборудовании на 0,12 тонн. Кроме того, на 2 подстанциях проведены работы по изоляции шин для обеспечения безопасности птиц.

Напомним, что в филиале "Тулэнерго" предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности и развитию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001.