"Интер РАО" опять теряет кадры

По данным “Ъ”, в госхолдинге "Интер РАО" начинается новая волна увольнений: после обвиненной в шпионаже Карины Цуркан холдинг может покинуть член правления Ильнар Мирсияпов, а также глава генкомпании "Интер РАО — Управление электрогенерацией" Тимур Липатов. Господин Липатов, говорят источники “Ъ”, может возглавить крупнейший машиностроительный холдинг "Силовые машины" Алексея Мордашова.

По данным “Ъ”, в ближайшее время из государственного энергохолдинга "Интер РАО" могут уйти менеджеры высшего звена — член правления Ильнар Мирсияпов (ранее отвечал за стратегию, с июня — за GR) и гендиректор "Интер РАО — Управление электрогенерацией" Тимур Липатов.

Господин Липатов в течение ближайшего месяца возглавит "Силовые машины" Алексея Мордашова, сообщили “Ъ” источники на энергорынке. По данным одного из собеседников “Ъ”, 9 июля у господина Липатова был последний день в должности гендиректора "Интер РАО — Управление электрогенерацией", на время передачи дел он займет должность советника главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука. Источники “Ъ” считают, что позицию гендиректора "Интер РАО — Управление электрогенерацией" займет советник предправления "Интер РАО" Александр Корешев.

Тимур Липатов возглавляет "Интер РАО — Управление электрогенерацией" с 2015 года, ранее он работал в "Э.ОН Россия" (сейчас "Юнипро"), в 2007–2009 годах был директором по капстроительству ОГК-3 (до 2011 года принадлежала "Норильскому никелю", затем продана "Интер РАО"). "Интер РАО — Управление электрогенерацией" создано на базе выделенных при реформе РАО ЕЭС России ОГК-1, ОГК-3 и нескольких ТЭС "Интер РАО". Последняя получила ряд энергоактивов в 2011 году в обмен на акции своей допэмиссии.

В "Силовые машины" господин Липатов переходит по приглашению Алексея Мордашова, в ближайшее время топ-менеджер также планирует монетизировать свое участие в опционной программе "Интер РАО". В "Интер РАО" эту ситуацию не комментируют, в "Силовых машинах" на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Источники “Ъ” уверяют, что в ближайшее время правление компании может покинуть и Ильнар Мирсияпов, он также может и совсем покинуть холдинг. Новое место работы топ-менеджера собеседники “Ъ” не называют, не исключая, впрочем, что господин Мирсияпов может перейти в одно из федеральных ведомств. Также один из источников “Ъ” в отрасли говорит, что, по его сведениям, заявление об уходе подавал член правления "Интер РАО" Евгений Мирошниченко (курирует финансово-экономическую деятельность), но господин Мирошниченко передал “Ъ” через пресс-службу, что это не соответствует действительности.

Напомним, что волна кадровых перестановок в "Интер РАО" началась в июне, она совпала с арестом члена правления холдинга Карины Цуркан (курировала экспорт-импорт электроэнергии), обвиняемой в шпионаже. Тогда ее функции передали заместителю господина Липатова Александре Паниной. Вслед за этим холдинг покинул руководитель блока информационной политики Антон Назаров, а Ильнара Мирсияпова отставили от курирования стратегией "Интер РАО" (о ситуации подробнее см., например, “Ъ” от 26 июня). Впрочем, источники “Ъ” отмечали, что кадровые перестановки в "Интер РАО" не связаны с делом госпожи Цуркан.

Коммерсант