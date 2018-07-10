МРСК Центра и Приволжья: работа по профилактике детского электротравматизма в летнем формате

Около 200 мероприятий по профилактике детского электротравматизма провели энергетики МРСК Центра и Приволжья в первый месяц лета. В уроках электрограмотности, праздниках электробезопасности и энергетических играх приняли участие более 9000 детей и подростков. С наступлением лета работа со школьниками традиционно перемещается на спортивные и загородные площадки. Энергетики вновь напоминают школьникам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи энергообъектов и осторожности при обращении с электроприборами в формате тематических праздников, творческих викторин и праздников.

Пришкольные лагеря нижегородской "Гимназии №2" и средней "Школы №77" стали первыми летними базами фестиваля электробезопасности команды "Электропатруль". В начале каникул отряды из более 250 учащихся приняли участие в мероприятиях, организованных энергетиками ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В Удмуртской республике энергетики совместно с библиотекой №24 города Ижевска запустили проект "Библиотечка электробезопасности". За первую неделю марафона участниками акции стали более 100 ребят в возрасте от 6 до 13 лет из разных школ города Ижевска. Ивановские энергетики организовали один из этапов квест-игры в рамках ежегодной городской акции "Безопасные каникулы" на базе Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества. В мероприятии приняли участие более 450 ребят из пришкольных лагерей г. Иванова. По окончании мероприятия все участники получили сертификаты и личный знак качества "К безопасному лету ГОТОВ!".

Как отметила директор МБУ ДО Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества Ольга Колчева, благодаря основательному подходу энергетиков, дети получили новые впечатления и знания, которые позволят ребятам избежать беды и сделать правильный выбор в спорной ситуации. Социально-образовательный паблик "Электропатруль"- группу об электробезопасности в сети вконтакте, созданную энергетиками для детей, родителей и педагогов, ежемесячно посещают более 2000 человек, среди постоянных участников группы более 1800 детей и взрослых.

Кроме того, в июне завершился девятый межрегиональный интернет-конкурс на знание правил электробезопасности "Электрознания и Призомания", участниками которого стали более 700 юных жителей регионов присутствия энергокомпании. На время летних каникул энергокомпания запланировала трансляцию роликов по электробезопасности в эфирах региональных радиостанций и телекомпаний, а также на экранах системы оповещения населения.

Видеоматериалы по электробезопасности размещены также на официальном канале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на видеохостинге YOUTUBE. В июне к ним обратились более 1180 человек, которые смотрели ролики в течение 2476 минут или 41 часа. Важно отметить, что работа энергетиков не ограничивается информационной кампанией, специалисты регулярно осматривают электросетевые объекты, проверяют исправность замков, целостность ограждений, наличие предупреждающих табличек и плакатов. Энергообъекты оснащаются специальной сигнализацией, которая срабатывает при попытках проникновения на их территорию. Высоковольтные линии выносятся за пределы спортивных сооружений, образовательных учреждений, детских игровых площадок и оздоровительных лагерей.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными! Если вы стали свидетелем нарушений в работе электрооборудования (обрыв провода, повреждение опоры ВЛ и т.д.), увидели отсутствие запирающих устройств на энергообъектах (открытые двери трансформаторных подстанций, сломанные замки) СРОЧНО сообщите по единому номеру ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный!