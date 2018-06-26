На "Красном котельщике" открыт прием учеников рабочих профессий

Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", входящий в состав компании "Силовые машины", приглашает на работу учеников рабочих профессий. Расширение кадрового состава проводится в рамках программы по омоложению коллектива предприятия.

До конца 2018 года ТКЗ планирует принять около 60 учеников следующих рабочих профессий: котельщики, токари-расточники, токари-карусельщики, электросварщики ручной сварки, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.

Обучение нового персонала проходит на рабочих местах и занимает от трех до пяти месяцев в зависимости от образования и навыков новичков. Во время обучения ученикам выплачивается заработная плата, ее размер составляет до 20 тыс. рублей в месяц.

– Кадровая политика "Красного котельщика" направлена на омоложение коллектива, привлечение молодых перспективных кадров, способных обеспечить дальнейшее развитие завода, – комментирует руководитель HR-службы ТКЗ Елена Соловьева. – Мы стараемся делать ставку на ребят, которые имеют профильное образование, но в то же время готовы формировать профессиональные навыки у тех, кто пока не знаком с энергомашиностроением или не имеет рабочих профессий. Благодаря многолетним традициям наставничества мы можем обучать новичков прямо на рабочих местах, привлекая для этого высококлассных специалистов нашего предприятия.

