Нижегородская область и Cisco будут сотрудничать в сфере цифровизации

Подстрели коллегу по цеху
10 июля 2018, 16:35
Рубрика: Россия
Метки: ИННОПРОМ-2018
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор компании "Сиско Солюшенз", вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу договорились о сотрудничестве между регионом и компанией в сфере цифровизации, сообщает пресс-служба правительства области.
Поясняется, что такая договоренность достигнута на международном промышленном форуме "Иннопром-2018", где представлен стенд Нижегородской области.
"Сегодня провел переговоры с "Сиско Солюшенз", которые хотят инвестировать, хотят заходить в регион с инновационным проектом в тематике "умных городов" и цифровизации, как в промышленности, так и других сферах. Мы очень заинтересованы в этой совместной работе", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Он уточнил, что на встрече были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по проектам в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества Нижегородской области до 2020 года". В частности, это такие направления, как "Умный город", "Цифровое производство" и "Цифровая школа".
Предполагается создание более комфортной городской среды для населения, единой информационной среды образовательных учреждений и внедрение современных систем управления производством, уточняет пресс-служба.
По данным с официального сайта Cisco, компания – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса.