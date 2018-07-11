Нижегородская область и Cisco будут сотрудничать в сфере цифровизации

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор компании "Сиско Солюшенз", вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу договорились о сотрудничестве между регионом и компанией в сфере цифровизации, сообщает пресс-служба правительства области.

Поясняется, что такая договоренность достигнута на международном промышленном форуме "Иннопром-2018", где представлен стенд Нижегородской области.

"Сегодня провел переговоры с "Сиско Солюшенз", которые хотят инвестировать, хотят заходить в регион с инновационным проектом в тематике "умных городов" и цифровизации, как в промышленности, так и других сферах. Мы очень заинтересованы в этой совместной работе", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он уточнил, что на встрече были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по проектам в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества Нижегородской области до 2020 года". В частности, это такие направления, как "Умный город", "Цифровое производство" и "Цифровая школа".

Предполагается создание более комфортной городской среды для населения, единой информационной среды образовательных учреждений и внедрение современных систем управления производством, уточняет пресс-служба.

По данным с официального сайта Cisco, компания – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса.

РИА Новости