ООО "Башкирэнерго" создает новую систему мониторинга ЛЭП

ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") приступило к созданию новой комплексной системы мониторинга воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В качестве подрядчика выступает ООО "Кронштадт Аэро", разработавшее программное обеспечение для башкирских сетевиков. На предварительном этапе подрядчики приступили к тщательной оценке возможностей интеграции и автоматизации решений, выработанных в рамках проекта.

Кроме того, на данный момент для создания 3D-моделей энергообъектов проводится аэросъемка на ВЛ 35-110 кВ. В качестве пилотной площадки выбраны ЛЭП Центральных электрических сетей ООО "Башкирэнерго". По результатам аэросъемки определятся фактические и географические параметры ВЛ для специального геопортала.

Как отметил руководитель проекта, начальник отдела линий электропередачи ООО "Башкирэнерго" Андрей Смеркалов, после проведенных работ и обработки информации будет рассматриваться вопрос о необходимости и целесообразности внедрения данной системы на других участках линий электропередачи.

- При подготовке технического задания мы учли все особенности топологии наших сетей, предоставили необходимую документацию по воздушным линиям 35-110 кВ, - пояснил он. – Подрядной организацией был произведен большой объем проектных и технических работ по разработке программного обеспечения для оцифровки результатов съемок, соответствующих нашим требованиям и характеристикам.

Внедрение комплексной системы мониторинга ВЛ позволит ООО "Башкирэнерго" сократить трудоемкость процессов, связанных с диагностикой технического состояния элементов ВЛ и ее трассы. Также она призвана повысить уровень надежности электроснабжения потребителей за счет своевременного предупреждения о потенциальных рисках, создать цифровую карту энергообъектов и объединить данные из различных источников в единый ландшафт с геопространственной привязкой.