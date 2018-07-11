Сахалинэнерго реконструировало ЛЭП для надежного электроснабжения потребителей Холмского района

Филиал "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" завершил реконструкцию линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Холмском районе. ЛЭП играет важную роль в бесперебойном электроснабжении водозабора на реке Малка и потребителей, проживающих в северной части портового города.

Воздушная линия электропередачи проходит по морскому побережью. Со временем солевые наносы со стороны моря в зимний период привели к интенсивной коррозии "голого" провода и болтовых соединений. На участке ЛЭП, наиболее подверженном гололёдообразованию, энергетики заменили 39 опор, а также смонтировали 1,6 километра провода, устойчивого к ветровым нагрузкам и гололёду.

Проект по реконструкции линий предусмотрен инвестиционной программой "Сахалинэнерго" и полностью выполнен за счет средств энергокомпании. Стоимость работ и материалов составила 2,9 млн рублей.