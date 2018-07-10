Смоленскэнерго выбрало лучшие научные работы студентов

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" подвел итоги конкурса на "Лучший научный проект" среди научных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей кафедры "Электроэнергетические системы" филиала "Национального исследовательского университета МЭИ" в г. Смоленске.

В состав центральной конкурсной комиссии от филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" вошли заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Юрий Кривцов, представители Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике и руководство филиала МЭИ в г. Смоленске.

По итогам конкурса были определены победители и призеры по нескольким номинациям. Среди магистров диплом I степени был вручен в номинации "Лучший научный проект в области технических и организационных мероприятий для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях" Ивану Черненкову за проект "Исследование влияния несимметрии напряжений на потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ". В номинации "Лучший научный Проект в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов" получили дипломы I степени Гордиевский Денис за исследование методов оптимизации технических решений в электроэнергетике и Якушевская Анна за анализ эффективности работы электросетевых предприятий с использованием методов квалиметрии. Виктор Дрокин стал лучшим в номинации "Лучший научный Проект в области систем автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ" с проектом "Анализ отказов и методы повышения надежности устройств релейной защиты на микропроцессорной элементной базе", Приказчик Елена - в номинации "Лучший научный Проект в области новых принципов и технических решения для АСУ" за исследование методов обоснования автоматизации распределительных электрических сетей 10 кВ.

Среди бакалавров дипломом II степени награждены Кривокрысенко Светлана, Свечкин Кирилл, Богатко Екатерина и Булатов Руслан в номинации ""Лучший научный Проект в области технических решений и технологий для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов"". Лучшим научным проектом в области систем автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ стала работа Петроченковой Светланы "Расчет релейной защиты воздушной линии 110 кВ с учетом обеспечения динамической устойчивости энергосистемы". Также дипломом II степени были награждены Швец Илья за научную работу "Разработка и изучение алгоритма дистанционной защиты на базе терминала "ЭКРА"" и Фоменкова Наталья со своими исследованиями "Расчет электрической части ТЭЦ и релейной защиты генераторов" в номинации "Лучший научный проект в области систем автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ" .

В работах победителей конкурса были представлены новые технические решения и технологии для линий электропередачи, подстанций, распределительных и соединительных пунктов; системы автоматизированного управления, РЗА и АИИС КУЭ; технические и организационные мероприятия для снижения потерь электрической энергии в электрических сетях; исследование и разработка принципов нормирования надежности распределительных электрических сетей.

Конкурс на лучший научный проект среди выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров в области электроэнергетических систем и сетей проходит в филиале не первый год. Основными задачами конкурса являются: развитие профессиональных компетентностей выпускников, совершенствование профессионально значимых личностных качеств будущих энергетиков, создание условий для профессионального становления и творческой самореализации студентов. Конкурс призван выявить и поддержать лучших специалистов-новаторов, талантливых студентов, способных не только разработать инновационную идею, но и предложить реальные шаги по ее внедрению в производство.