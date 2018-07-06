Студенты и преподаватели МГУ посетили ЗЭТО

В рамках учебно-ознакомительной маршрутной практики, целью которой является знакомство студентов с хозяйственным комплексом регионов России и посещение основных предприятий региона, студенты и преподаватели Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова посетили ЗАО "ЗЭТО".

Для гостей провели экскурсию по цехам основного производства: цех горячего цинкования, штампозаготовительный, механический, цех по производству газонаполненного оборудования, высоковольтный испытательный зал. Специалисты завода рассказали студентам о выпускаемой сегодня на предприятии серийной продукции, а также о проводимых новых разработках.

Преподаватели университета смогли пообщаться с ведущими специалистами завода и обсудить вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в частности, возможность организации учебной практики студентов МГУ на великолукском предприятии.