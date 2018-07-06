Удмуртэнерго реконструировало сети в 45 населенных пунктах Удмуртской Республики

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" подвели итоги реализации инвестиционной программы за 6 месяцев 2018 года. В первые полгода в рамках техперевооружения объектов электросетевого хозяйства были выполнены работы по реконструкции воздушных линий 0,4-10 кВ в 45 населенных пунктах Удмуртской Республики.

В частности, обновленные участки электрических сетей с современным самонесущим изолированным проводом (СИП-3) появились на улицах Царская и Медовая в д. Каменное Завьяловского района, на улице Китай-гора д. Зуевы Ключи Каракулинского района, д. Юньга Каракулинского района, в с. Алнаши, в Воткинском районе вблизи деревни Перевозное, в д. Тылыс Юкаменского района. Здесь энергетики также установили новый современный трансформаторный пункт.

В ходе реконструкции были частично модернизированы отдельные участки распределительных электрических сетей - деревянные опоры на объектах заменили на железобетонные, старый провод поменяли на СИП-3. Всего было реконструировано почти 91 км электрических сетей, установлено 1834 опоры линий электропередачи.

В результате проведенных сотрудниками Удмуртэнерго работ значительно повысилась надежность и безопасность электроснабжения населения, социальных, бытовых и производственных объектов, улучшилось качество поставляемой электроэнергии, созданы дополнительные возможности для нового технологического присоединения.

Реализуя инвестиционную программу 2018 года во 3 квартале, энергетики планируют повысить качество и надежность электроснабжения еще в 103 населенных пунктах республики. Кроме того, будут продолжены работы по строительству новых электросетевых объектов в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения.

Всего в текущем году на развитие сетевого хозяйства Удмуртской Республики ПАО "МРСК Центра и Приволжья" направит более 728 миллионов рублей. Электросетевой инфраструктурой будут обеспечены новые предприятия, социальные объекты и жилые микрорайоны республики. Увеличение трансформаторной мощности к концу года составит более 3 МВА.

