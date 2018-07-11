В ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" отметили отделения с высоким сбором платежей за электроэнергию

Итоги энергосбытовой деятельности ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в ГК "Россети") за 5 месяцев текущего года, а также показатели текущей работы были рассмотрены на заседании балансовой комиссии под председательством исполняющего обязанности управляющего директора ПАО "Дагестанская энергосбытовая копания" Магомедхабиба Алигаджиева и заместителя управляющего директора ПАО "ДЭСК" Мутая Багомедова. На встрече присутствовали руководители районных и городских отделений Общества.

Открывая совещание, руководство гарантирующего поставщика электроэнергии обратило внимание присутствующих на участие ПАО "ДЭСК" в проведении масштабных учений энергетиков ДЗО ПАО "Россети", которые состоятся в июле-августе этого года на территории Дагестана. Основная цель мероприятий - совершенствование взаимодействия, практических навыков, отработка слаженности действия персонала. В связи с этим перед начальниками энергосбытовых отделений была поставлена задача обеспечить готовность персонала к проводимым мероприятиям.

В ходе заседания традиционно были отмечены отделения ПАО "ДЭСК", добившиеся лучших результатов и высокой слаженности в работе, а также те, кому нужно сконцентрировать все усилия на укреплении платежной дисциплины потребителей электроэнергии. Так, по показателю собираемости платежей самым эффективным было названо Дербентское отделение: за первые 5 месяцев текущего года уровень оплаты в зоне его ответственности составил 107% (более 85 млн руб.). Также была отмечена работа Магарамкентского ОЭ, показатели по оплате здесь за указанный период составили 104% (сумма сборов - 37,6 млн руб.), Касумкентское ОЭ - 102% (более 38 млн руб.), Каякентское ОЭ - 101% (40,9 млн руб.) и Табасаранское ОЭ - 101% (27,8 млн руб.).

Некоторым руководителям отделений было указано на недостаточную эффективность проводимой работы. Так, за период с января по май текущего года сборы платежей Унцукульским ОЭ составили всего 18%, Акушинским ОЭ - 36%, Буйнакским ОЭ – 45%, Шамильским ОЭ - 46% и Гергебильским ОЭ - 47%.

В ходе совещания каждый начальник отделения энергосбытовой компании получил исчерпывающие ответы на все вопросы, возникающие в ходе производственной деятельности отделений.