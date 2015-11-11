В Уфе обсудят развитие альтернативной энергетики

Российский энергетический форум и международная выставка "Энергетика Урала" традиционно пройдут в октябре.

Форум и выставка в Уфе - в числе лидеров энергетических экспопроектов в России, самые масштабные события отрасли в Приволжском и Уральском округах - пройдут с 23 по 26 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА.

Организаторами международной выставки энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий "Энергетика Урала" и Российского энергетического форума выступают Правительство РБ, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания. Официальную поддержку оказывают Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и ТПП РБ.

Российский энергетический форум (РЭФ)

Форум в Уфе ежегодно собирает более 200 экспертов международного и федерального уровня, представителей отраслевых министерств, топ-менеджмент энергетических компаний Башкортостана и многих регионов страны.

В этом году в рамках РЭФ состоятся пленарное заседание "Россия в мировых трендах развития альтернативной энергетики", а также работа деловых секций по направлениям:

• Конкретные проекты мировой и российской альтернативной энергетики

• Генерация: пути развития

• Консолидация электрических сетей

• Распределенная энергетика

• Цифровая энергетика

• Кабельно-проводниковая продукция

• Энергосервисные контракты

Конкурсная программа

В дни выставки пройдет ставший традиционным ежегодный конкурс "На лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки". Организаторами выступают: Министерство промышленности и инновационной политики РБ, ООО "Башкирская генерирующая компания", АО "Башкирская электросетевая компания". Победители будут награждены дипломами и памятными кубками.

Энергетика Урала-2018

Крупнейшая энергетическая выставка в России уже 24 года собирает на своей платформе лидеров энергетической отрасли, с каждым годом создавая все более эффективные условия для работы участникам экспозиции.

Площадь выставки этого года составит более 5 000 кв.м, на которой расположится экспозиция 120 компаний со всей России – отечественных производителей, а также официальных представителей и дилеров крупнейших мировых электротехнических холдингов.

Участники выставки

В выставке 2018 года будет представлен стенд Министерства промышленности и торговли РФ.

Впервые свою продукцию в Уфе представят: РЭП-Холдинг, РАДИУС Автоматика, ОВК ЭЛЕКТРО, ПиЭлСи Технолоджи – крупнейшие разработчики, производители и поставщики энергетического и электротехнического оборудования нового поколения.

Самые последние достижения отрасли продемонстрируют лидирующие электротехнические компании -постоянные экспоненты выставки – ПРОСОФТ, НПП Бреслер, Энергомера, Завод электротехнического оборудования ЗЭТО, ЭКРА, Свердловский завод трансформаторов тока, ЮМАС, Сонэл, Инкотекс, Спецкабель, Матрица, Энерпред и многие другие.

Выставка "Энергетика Урала-2018" демонстрирует передовое оборудование и актуальные технологические решения для отрасли.

Тематические разделы:

Электротехника

Электроэнергетика

Теплоснабжение

Автоматизация

Кабель. Провода. Арматура

Энергоэффективные технологии

Посетители Выставки и Форума:

К посещению выставки и участию в Российском энергетическом форуме организаторы приглашают топ-менеджеров, главных инженеров, технологов, специалистов. В адрес 10 000 предприятий России и Башкортостана направляются именные приглашения. Также разработана большая рекламная кампания, направленная на привлечение внимания, как специалистов, так и людей, заинтересованных в решении своих локальных энергетических задач, ищущих новые технологии для бытового использования.

На "Энергетике Урала – 2017" было зарегистрировано 6350 посетителей выставки, более 90% которых - профессионалы отрасли - представители министерств и отраслевых ведомств, руководители, главные энергетики и инженеры, специалисты и проектировщики энергетических предприятий России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.energobvk.ru

Оргкомитет: Тел./факс: (347) 246-41-93, (347) 246-42-85, e-mail: energo@bvkexpo.ru