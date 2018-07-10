В Ульяновске прошел рейд по должникам за теплоэнергоресурсы

Сотрудники Ульяновского филиала ПАО "ЭнергосбыТ Плюс" провели совместный рейд с судебными приставами по взысканию долгов с неплательщиков-физических лиц за тепло и ГВС. Должникам вручено 5 738 постановлений о возбуждении исполнительного производства.

В настоящее время такая категория проблемных клиентов насчитывает порядка 24 678 человек с общей суммой задолженности 282 901 000 руб.

Компания применяет весь спектр мер, разрешенных законодательством, по взысканию задолженности. На сегодняшний день направлено в суд 1596 исковых заявлений о взыскании долгов на сумму 58 923 610 руб. В результате проведенных мероприятий значительно увеличилось поступление денежных средств от должников города Ульяновска через службу судебных приставов. На расчетные счета ПАО "Т Плюс" поступила оплата за тепловую энергию по предъявленным судебным приказам и исполнительным листам на сумму 13 944,650 руб. Добиваясь погашения долгов и оплаты теплоэнергоресурсов в полном объеме, энергетики, в первую очередь, работают на благо всех жителей города, обеспечивая качественную и бесперебойную подачу теплоресурсов.

В компании также запустили акцию – "В отпуск без долгов!", направленную на повышение значимости своевременной оплаты услуг теплоснабжения. Она продлится в городе до конца сентября. В ходе проведения акции энергетики проведут рейды совместно с судебными приставами на ж/д и автовокзалах, где посетители смогут проверить наличие задолженности, а также узнать последствия уклонения от уплаты долгов.

Ульяновский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" и УФССП России по Ульяновской области убедительно рекомендуют не накапливать долги и незамедлительно оплачивать их, поскольку Федеральный закон предусматривает временное ограничение права должника на выезд за рубеж при неисполнении им требований исполнительного документа. Таким образом, непогашенный долг может стать неприятным сюрпризом для тех, кто собрался в отпуск.