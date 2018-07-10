В Хабаровских электрических сетях выявили лучшего механика

В хабаровском филиале АО "ДРСК" прошел конкурс профессионального мастерства среди механиков энергокомпании. По итогам проведенных этапов лучшим был признан работник Амурского РЭС Северных электрических сетей ХЭС Дмитрий Семенович.

За победу в конкурсе вели борьбу девять специалистов, которым пришлось не только продемонстрировать свои знания правил дорожного движения и специфики технического обслуживания различного автотранспорта, но и умения правильно оказать первую помощь пострадавшему. Отдельным этапом для механиков стало тестирование по охране труда, который, по мнению участников конкурса, был для них наиболее сложным и ответственным.

По словам председателя жюри, начальника службы механизации и транспорта Хабаровских электрических сетей Бориса Димитриу, основная цель данного мероприятия образовательная, позволяющая восполнить возникающие в процессе ежедневной работы пробелы в теории. Регулярно участвующие в подобных конкурсах специалисты в дальнейшем демонстрируют больший профессионализм.

По сумме набранных в ходе четырех конкурсных этапов безоговорочным лидером стал Дмитрий Семенович, механик Амурского РЭС СЭС, которому и достался кубок победителя. На втором месте оказался Александр Балан из Лазовского РЭС СЭС, тройку призеров замкнул представитель службы механизации и транспорта филиала Семен Джура.

Все участники конкурса профессионального мастерства среди механиков награждены грамотами, а призеры – наградами и денежными призами.