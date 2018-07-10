В рамках Иннопром-2018 открылся форум производителей компонентов

Форум производителей компонентов открылся пленарной сессией при участии директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаила Иванова, начальника отдела строительно-дорожной и коммунальной техники департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексея Ярцева, коммерческого директора компании "Стан" Вячеслава Рудя, генерального директора "Липецкого станкостроительного предприятия" Кирилла Петрова, технического директора "Грундфос-Истра" Анатолия Слободинского, директора по закупкам СLAAS Дмитрия Огаркова и генерального директора "ДСТ-Урал" Евгения Горелого.

Форум стал эффективной b2b-площадкой для общения малых и средних компаний-производителей компонентов с крупнейшими российскими и международными заказчиками. На мероприятии выступили байеры около 15 крупных отечественных и зарубежных предприятий: "Стан", производитель сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш", Липецкое станкостроительное предприятие, производитель крупной дорожной техники RМ-Terex, Галичский автокрановый завод, Пермский завод металлообрабатывающих центров, пензенский "Станкомашстрой", челябинский тракторный завод "ДСТ-Урал", а также мировой лидер по производству насосного оборудования Grundfos, автогигант Volvo и другие.

В своем приветственном слове директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов отметил важность форума для развития российского производства в целом:

"Это новый формат, который мы второй год подряд проводим на площадке ИННОПРОМ. Основная идея в том, чтобы объединить производителей финишной продукции и производителей комплектующих и запчастей. Напомню, что наличие определенного набора локализованных компонентов в готовой продукции - это один из индикаторов того, что финишная продукция является российским товаром, как того требует Постановление правительства № 719. Кстати, в ближайшее время будут выпущены дополнения и изменения к этой нормативной базе. Надеемся, что результатом форума станут не только обмен контактами, но и подписание конкретных соглашений и контрактов".

О государственных мерах поддержки производителей отечественных компонентов рассказал начальник отдела строительно-дорожной и коммунальной техники департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Ярцев:

"В рамках Фонда развития промышленности действует отдельная программа "Комплектующие изделия" по предоставлению льготных займов отечественным производителям запчастей и комплектующих, рассчитанная до 2025 года. Напомню, что принято постановление Правительства №13-12, регламентирующее компенсацию до 100% затрат, связанных с исследовательской и конструкторской деятельностью по разработке отечественных компонентов. Отбор участников конкурсный, прием заявок от заинтересованных компаний идет уже сейчас, а сам конкурс пройдет во второй половине августа 2018 года. Мы доработали Постановление № 634 о производстве пилотных партий новых компонентов со значительной скидкой до 50%. Мы считаем, что эта мера станет отличным драйвером, чтобы вытолкнуть отечественную инновационную продукцию на рынок. Программа распространяется на четыре основных направления проекта: гидравлика, зубообработка, компоненты для двигателей внутреннего сгорания и подшипники".

Коммерческий директор компании "Стан" Вячеслав Рудь поделился, как на данный момент выглядит на предприятиях компании ситуация с закупкой комплектующих:

"Сейчас нам удалось увеличить долю отечественных компонентов до 60-70% от общего объема поставок, тогда как еще несколько лет назад этот процент едва дотягивал до половины. На базе Ульяновского завода мы реализовали проект собственного производства комплектующих шпинделей. Мы более всего на данный момент мы нуждаемся в поставке электронных и электрических компонентов".

Технический директор "Грундфос-Истра" Анатолий Слободинский в свою очередь поделился планами по дальнейшей локализации компонентов в российском подразделении компании:

"Все 13 лет присутствия в РФ мы находимся в активном поиске достойных поставщиков, но, к сожалению, процент нашей локализации на текущий момент не очень высок. Рассчитываю, что такой формат (b2b-встреч) поможет исправить ситуацию".

Основная деловая часть Форума производителей компонентов, который продлится два дня, 10 и 11 июля, в рамках ИННОПРОМ-2018, пройдет в формате b2b-встреч в павильоне 4, в зале №1.