Владислав Пинаев провёл встречу с генеральным директором ОАО "МРСК Урала" Сергеем Дрегвалем

Сегодня в рамках работы на Международной промышленной выставке "Иннопром 2018" временно исполняющий полномочия Главы города, первый заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с генеральным директором ОАО "МРСК Урала" Сергеем Дрегвалем.

Основными темами обсуждения стали вопросы надежности электроснабжения Нижнего Тагила и перспективы развития электросетевого комплекса в Нижнем Тагиле. Напомним, что с первого апреля 2018 года функцию гарантирующего поставщика электроэнергии населению взяло на себя ОАО "МРСК Урала". По мнению Сергея Дрегваля, переход состоялся достаточно плавно и взвешенно, что стало возможным благодаря всесторонней поддержке муниципалитета.

Говоря о надежности партнеров, Владислав Пинаев подчеркнул, что между ресурсоснабжающей организацией и городом существуете полное взаимопонимание, что даёт уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве. "Мы не сомневаемся в этом, - сказал Владислав Пинаев, - сегодня достигнута предварительная договоренность о строительстве новой линии электропередачи в отдаленные сельские территории Нижнего Тагила. "МРСК Урала" поддержала идею прокладки линии до Верхней Ослянки".

В настоящее время ОАО "МРСК Урала" разрабатывает концепцию цифровизации, которая подразумевает внедрение интеллектуальных средств учета, снижение потерь электроэнергии и повышение эффективности при оперативно-технологическом управлении сетями.