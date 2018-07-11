АО "Уралэлектромедь" запустило производство стальных конструкций

В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) запущена в эксплуатацию первая очередь производства стальных конструкций (ПСК) мощностью 6 тыс. тонн в год. Организация производства позволит обеспечить металлоконструкциями предприятия УГМК, а также занять важное место на рынке среди производителей этого вида продукции в уральском регионе. На церемонии открытия нового участка присутствовали генеральный директор УГМК Андрей Козицын, директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин, глава Верхней Пышмы Александр Романов.

"Производство стальных конструкций выпустило первую продукцию. И мы видим, что перед нами профессионалы. Вы - молодцы, у вас здорово получается. Ваша продукция востребована предприятиями УГМК, без нее нам не обойтись", - обратился к "виновникам торжества" Андрей Козицын и поздравил всех присутствующих с Днем металлурга.

ПСК уже произвело 300 тонн металлоконструкций. В частности, по заказу Среднеуральского медеплавильного завода (г. Ревда) были изготовлены конструкции для узла загрузки пыли из электрофильтров, филиалу "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" поставлены конструкции для промышленного участка очистки регенерационных растворов и отмывочных вод энергоцеха. В данный момент ведется работа по изготовлению металлоконструкций здания парадного расчета и здания авиационной техники музейного комплекса УГМК.

"Организацией этого производства мы занялись несколько лет назад. Это, конечно, очень сложный участок. Для его создания решено много организационных вопросов, и сегодня мы даем вторую жизнь производственным площадям, которые ранее были не задействованы", - отметил в своем выступлении Владимир Колотушкин.

Новый участок разместился на площадях старого цеха по производству медной фольги. В его состав вошел уже действующий цех горячего цинкования. Производственный корпус ПСК состоит из двух блоков общей площадью 16 тыс. м². Он оснащен станочным парком от ведущих производителей из России, США, Турции и Китая. В его арсенале – 20 станков: ленточно-пильные, кромко-фрезерные, профиле-гибочные, гильотины, установка термической резки, комбинированные пресс-ножницы, дробеметная установка. Среди них, 4-х валковый гидравлический гибочный станок 4R HSS, предназначенный для вальцовки обечаек (открытых цилиндрических или конических элементов конструкции) и конусов разного диаметра, стан PHJ 15 для производства двутаровой балки методом сварки.

Новое производство готово предоставить заказчикам полный цикл услуг от изготовления металлических изделий любой сложности до их финишной обработки – окрашивания или горячего цинкования. В проект инвестировано более 500 млн рублей, создано 180 новых рабочих мест.

До конца 2018 г. на ПСК будет введен в эксплуатацию блок №2. В результате объем выпуска продукции возрастет до 8 тыс. тонн в год. Здесь будут установлены дробеструйная и окрасочная камеры, которые позволят сократить время на финишную обработку продукции, и повысят качество окраски. Дополнительно в этом блоке предусмотрен участок для организации производства решетчатого настила.