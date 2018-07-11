Более тысячи детей стали участниками маршрутных игр, проведенных в июне Костромаэнерго

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра - "Костромаэнерго" в июне провели 12 маршрутных игр по электробезопасности в загородных детских оздоровительных лагерях Костромской области. Вместе с энергетиками в организации этих мероприятий приняли участие представители региональных управлений МЧС России и МВД России, областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и пожарных частей. В играх в общей сложности приняли участие более тысячи ребят.

Специалисты Костромаэнерго знакомили их с правилами поведения вблизи действующих электроустановок, предупреждали об опасности, которую таит в себе электрический ток, показывали предупреждающие знаки и плакаты. Участники игр получили возможность примерить экипировку электромонтеров (защитные каски, диэлектрические перчатки и боты), также им были вручены памятки с советами, как правильно обращаться с электричеством. Представители других ведомств учили детей правильно пользоваться огнетушителями, рассказывали им правилах поведения на воде, о том, как не поддаться панике при ЧС и пр.

В общей сложности в течение летних каникул специалисты Костромаэнерго вместе с остальными организаторами проведут в загородных оздоровительных лагерях региона около 20 маршрутных игр.