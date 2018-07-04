"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018

С 26 по 28 июня т.г. в Казахстане в г. Алматы прошла 8-я Международная промышленная выставка "EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018". "ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в данной выставке в составе Группы Компаний "Оптикэнерго". Целью выставки является развитие экономического, научно-технического, культурного, политического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, установление и укрепление связей между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Благодарим гостей выставки, в лице наших партнеров и потенциальных заказчиков, за проявленный интерес к нашему стенду и конструктивный диалог! Мы всегда открыты для общения и сотрудничества!