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Новости компаний

"ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в выставке EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018

12 июля 2018, 16:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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ЭМ-КАБЕЛЬ

С 26 по 28 июня т.г. в Казахстане в г. Алматы прошла 8-я Международная промышленная выставка "EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018". "ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в данной выставке в составе Группы Компаний "Оптикэнерго". Целью выставки является развитие экономического, научно-технического, культурного, политического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, установление и укрепление связей между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Благодарим гостей выставки, в лице наших партнеров и потенциальных заказчиков, за проявленный интерес к нашему стенду и конструктивный диалог! Мы всегда открыты для общения и сотрудничества!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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