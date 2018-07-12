Индустриальный парк "Масловский" внедряет новую модель развития

Состоялось совещание по развитию промышленной инфраструктуры в Воронежской области, в рамках которого заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных совместно с врио губернатора региона Александром Гусевым обсудили возможности трансформации модели развития индустриального парка "Масловский".

"Центральный федеральный округ лидирует по количеству объектов промышленной инфраструктуры. На данный момент созданы и формируются свыше 78 индустриальных парков, 36 промышленных технопарков и 6 кластеров", - отметил Алексей Беспрозванных.

Высокая конкуренция за привлечение инвесторов требует от регионов помимо наличия подготовленной инфраструктуры также комплексного спектра услуг в части поиска потенциальных заказчиков и промышленных партнеров в регионе, предоставления налоговых льгот и преференций.

"Важной задачей сегодня является не только создание, но и заполнение промышленной инфраструктуры. Если мы посмотрим по динамике заполнения индустриальных парков с 2015 по 2017 год, мы увидим рост в 4%. Этого недостаточно для извлечения эффективности использования промышленной инфраструктуры", - заявил замминистра.

В связи с этим Воронежская область выступила с инициативой реализовать новую модель развития индустриального парка "Масловский". Предполагается на базе этого парка выделение отдельных зон под размещение производств малого и среднего бизнеса, а также снижение финансового "порога входа" для инвесторов.

Алексей Беспрозванных отметил, что данный подход к заполнению и использованию промышленной инфраструктуры парка позволит малым и средним предприятиям, не имеющим значительного объема капитала, привлечь инвесторов и запустить производство, развивая тем самым не только промышленный парк, но и регион в целом.

Кроме того, в ходе встречи было предложено провести очередное совещание на территории Минпромторга России с целью оценить результаты внедрения новой модели развития индустриального парка "Масловский".