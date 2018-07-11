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Компания "Тюменьэнерго" отремонтировала более 200 км линий электропередачи на Ямале

Компания Тюменьэнерго отремонтировала более 200 км линий электропередачи на Ямале

12 июля 2018, 17:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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Филиал "Тюменьэнерго" Северные электрические сети приступил к активной фазе ремонтной кампании 2018 года. Уже сегодня можно подвести первые итоги подготовки к грядущему осенне-зимнему периоду. В силу сложности климатических и ландшафтных условий в зоне ответственности филиала работы по капитальному ремонту воздушных линий 110 кВ выполнены зимой. Пройдена половина пути по техническому обслуживанию и текущему ремонту подстанционного оборудования. В активной стадии находятся работы по реконструкции и модернизации подстанций.

"В ходе ремонтной кампании традиционно предстоит выполнить большой объём работы в части обслуживания электросетевого оборудования. Под капитальный ремонт попадут шесть зданий и сооружений филиала. Ремонт 209 километров ВЛ 110-220 кВ и замена 24 высоковольтных вводов, запланированные на 2018 год, уже завершены. Впереди очистка просек линий от древесно-кустарниковой растительности", – отметил первый заместитель директора – главный инженер Северных электрических сетей Павел Казинский.

В рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году также будут проведены реконструкции подстанций с заменой четырёх силовых трансформаторов и двух КРУ-6 (10) кВ, модернизация четырёх ПС 110 кВ с заменой шести выключателей и 36 вводов 110 кВ. В целях приведения в соответствие нормам и стандартам по обслуживанию "высоковольтки", будет проведено расширение просек до величины охраняемой зоны воздушных линий. Также будет реконструирована ВЛ 110 кВ с заменой повреждённых фундаментов опор.

"График мероприятий реализуется в плановом режиме без отставаний. Приёмка выполненных работ имеет многоуровневый характер и перед подтверждением статуса готовности к ОЗП 2018-2019 годов на уровне "Тюменьэнерго" фиксируется внутренней комиссией филиала. Убедительным аргументом, подтверждающим качество проведённой ремонтной кампании, является получение филиалом Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Осознавая важность участия каждого в этом процессе и ответственность перед потребителями за надёжность электроснабжения, коллектив прикладывает все усилия для своевременного завершения работ в рамках подготовки и достойного прохождения зимы", – резюмировал исполняющий обязанности директора филиала Александр Дорофеев.

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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