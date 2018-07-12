Кстовские тепловые сети готовятся к отопительному сезону

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" готовят объекты теплоснабжения города и района к осенне-зимнему периоду 2018/19 гг.

План летней ремонтной кампании КТС был окончательно скорректирован по результатам проведенных в мае плановых гидравлических испытаний, в ходе которых на магистральных и квартальных сетях города было выявлено 57 дефектов. Из них по состоянию на 11 июля ремонтные бригады КТС устранили уже 42 дефекта. В ходе ремонтных работ заменено в общей сложности 2,8 км трубопроводов тепловых сетей.

Одновременно ведутся работы по ремонту участков сетей горячего водоснабжения, замене изоляции тепловых сетей, проводится химическая промывка оборудования котельных и центральных тепловых пунктов и другие мероприятия в рамках летней ремонтной кампании.

Плановые ремонты оборудования и зданий котельных, устранение дефектов на трубопроводах тепловых сетей, выявленных в ходе гидравлических испытаний, проводятся также в населенных пунктах района, теплоснабжение которых обеспечивают КТС.

Все работы по подготовке к новому отопительному сезону проходят в соответствии с утвержденным графиком.

В рамках программы "Т Плюс" "Re:Конструкция" КТС в ходе подготовки к ОЗП планируют провести техническое перевооружение тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км. К настоящему моменту уже завершаются работы по замене крупных участков трубопровода тепловой сети у школы №6 между улицами Чванова и Нижегородская в городе Кстово, а также в населенном пункте Новоликеево Кстовского района.

Пристальное внимание в ходе подготовки к отопительному сезону уделяется благоустройству территорий, где проводятся работы по ремонту и реконструкции тепловых сетей. По состоянию на 11 июля на участках, где ремонты уже завершились, уложено 517 кв. м асфальта, а общая площадь асфальтирования в Кстове по плану составит 3347 кв. м.

"Запланированные мероприятия позволят обеспечить надежную работу теплосетей и повысить качество теплоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний сезон", – отметил технический директор – главный инженер КТС Павел Смыслов.