"МОЭК" подготовил более половины тепловых сетей Москвы к отопительному сезону

ПАО "МОЭК" в соответствии с графиком подготовки к отопительному периоду 2018–2019 годов, по состоянию на 11 июля, провел гидравлические испытания, а также ремонтные и профилактические работы на более чем 50% тепловых сетей Москвы.

Для обеспечения надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей проведены гидравлические испытания 4,5 тыс. км магистральных сетей (более 57% от их общей протяженности) и 3,8 тыс. км разводящих сетей (более 48%).

К прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок уже полностью готовы коммуникации, обеспечивающие теплом и горячей водой 16 465 зданий (более 23% от общего количества зданий, обслуживаемых "МОЭК"), в том числе 12 464 жилых дома (более 37%).

На текущую дату завершены плановые ремонты на 12 квартальных и районных тепловых станциях (РТС), 35 малых котельных и 5768 центральных тепловых пунктах.

"Подготовка к отопительному сезону 2018–2019 годов идет по графику. Наша задача — обеспечить надежную работу системы теплоснабжения столицы грядущей зимой", — отметил главный инженер ПАО "МОЭК" Андрей Зенин.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 31 августа 2018 года.