Металлообработка на Иннопром

Одним из ключевых разделов экспозиции этого года стал тематический трек ИННОПРОМ. МЕТАЛЛОБРАБОТКА, который в прошлом году впервые стартовал как отдельная выставка. Всего состоялось 12 масштабных сессий, на которых обсуждались волнующие отрасль темы: цифровизация промышленности, роль стандартизации в создании цифрового производства, промышленная робототехника, государственная поддержка инноваций для промышленности, внедрение новых материалов, управление проектами в России и другие.

Все посетители стендов ИННОПРОМ. МЕТАЛЛОБРАБОТКА отметили большое количество представленных единиц техники, включая фрезерные металлообрабатывающие центры, робототехнические комплексы, системы лазерной обработки, различные контроллеры, токарные станки, вертикально-фрезерные станки, аддитивные машины и другие.

Более 30 профильных промышленных предприятий направили на выставку свои делегации для обмена опытом с российскими и зарубежными коллегами, ознакомления с последними новинками в промышленности, а также достижения договоренностей для развития собственных компаний. В их числе "Ульяновский станкостроительный завод", "Невьянский машиностроительный завод", "Верх-Исетский металлургический завод", "Надеждинский металлургический завод", "Механический завод "Рифей", "Серовский механический завод", "Уральский дизель-моторный завод" и другие.

В рамках тематического трека ИННОПРОМ. МЕТАЛЛОБРАБОТКА прошла также и главная стратегическая сессия всей выставки ИННОПРОМ-2018 – "Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия". На сессии выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Международной федерации робототехники, председатель правления Yaskawa Corp Дзюнзи Цуда, председатель правления Kuka Robotics Стефан Лампа, председатель правления, главный исполнительный директор WIKA Александр Виганд, главный управляющий директор Siempelkamp Ханс Фехнер и главный технический директор ABB Базми Хусейн.

Участники подробно остановились на базовых трендах "Четвертой промышленной революции" и обсудили 3D принтеры, роботизацию, технологии Big Data, искусственный интеллект и интернет вещей.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак дал экспертную оценку уровню роботизации в России:

"У нас на 10 тысяч рабочих приходится только 3 промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру - 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, - более 100".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, принимая участие в диалоге, представил свою позицию относительно вовлеченности человека в технологический процесс будущего:

"Замена на робототехнические процессы будет способствовать оптимизации и улучшению качества. Но тот, кто производит, и тот, кто осуществляет дизайн и разработку самого технологического процесса, я считаю, что всегда будет человеком".

Также в рамках трека прошло собрание рабочей группы по развитию аддитивных технологий, которым на выставочной экспозиции посвящен объединенный стенд компаний, представивших свои возможности и реализованную продукцию.

Генеральный директор "Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов" Евгений Каблов рассказал о сформированном плане развития аддитивных технологий в России на период до 2025 года:

"Мы выполняли эту работу по поручению Президиума Совета при президенте РФ по модернизации: сформировать проект комплексного плана по использованию аддитивных технологий при создании вооружений, военной и специальной техники. В работе над планом принимали участие 40 организаций и более полусотни экспертов. Объем бюджетных ассигнований оценивается в 89 млрд. рублей".

Госкорпорации "Росатом", "Роскосмос" и "Ростех", как потенциальные консолидаторы и базовые площадки для внедрения аддитивных технологий, представили свое оперативное и перспективное планирование работ в этой области на примере атомной, ракетно-космической, авиационной промышленности.

Участники рынка отметили активную заинтересованность государственных структур в поддержке отрасли.

"Мы как разработчики собственного российского аддитивного продукта и технологий ощущаем на себе активную поддержку со стороны Минпромторга, который оказывает помощь в коммуникации с иностранными партнерами, в поиске российских поставщиков комплектующих, в коммуникациях с другими министерствами. Уже в рамках консолидированного стенда на нынешнем ИННОПРОМ-2018 видно, что по каждой из существующих аддитивных технологий (металл, пластик, керамика) есть примеры работающих российских компаний", - отметил генеральный директор компании Arkon Борис Козлов.