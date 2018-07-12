На Нижегородской ГЭС ликвидировали условную аварию

На Нижегородской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") в ходе тактико-специальных учений ликвидировали условную аварию с разливом нефтепродуктов.

По легенде учений оперативный персонал станции обнаружил масляное пятно на поверхности воды в районе водосливной плотины ниже здания ГЭС. Об экологической угрозе начальник смены станции сразу доложил руководству, оповестил службы быстрого реагирования, принял первые меры по минимизации масштабов и последствий чрезвычайной ситуации.

На месте условной ЧС личный состав нештатного аварийно-спасательного формирования Нижегородской гидростанции и отряд Нижегородского центра "Экоспас" отработали совместные действия по развертыванию нефтесборочного комплекса. Специалисты локализовали розлив масла с помощью заградительных бонов, собрали его с акватории в емкости временного хранения. Далее, в реальной ситуации, нефтепродукты отделили бы от воды в специальной центрифуге и сожгли, чтобы повторить весь цикл для полной ликвидации аварии. Остатки нефтепродуктов на поверхности воды нейтрализовали экологически чистым сорбентом.

"Регулярные учебные тренировки помогают приобрести бесценный практический опыт, – отметил руководитель учений, главный инженер Нижегородской ГЭС Евгений Колесников. – Отрабатывается и проверяется не только план действий в той или иной ситуации, но и эффективность взаимодействия с организациями, которые вместе с нами отвечают за своевременное и профессиональное реагирование в нештатной ситуации".

Гидростанции относятся к стратегически важным объектам, поэтому подобные масштабные тренировки проходят на объектах РусГидро в плановом порядке. На Нижегородской ГЭС регулярно проводятся учения по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также антитеррористические тренировки.