"Пермэнерго" подвел итоги пяти лет работы центра обслуживания клиентов в городе Чайковском

Центр обслуживания клиентов "Пермэнерго" в городе Чайковском отмечает пятилетие со дня своего открытия. Созданный в июле 2013 года, сегодня ЦОК в г. Чайковский играет важную роль в обеспечении доступности электросетевых услуг для жителей 7 районов Пермского края, на территории которых работают Чайковские электросети, организации взаимодействия потребителей с энергокомпанией.

Работая в режиме "единого окна", ЦОК осуществляет прием заявок на технологическое присоединение потребителей к сетям "Пермэнерго"", обработку и проверку документов на соответствие установленным требованиям и выдачу необходимой документации для реализации услуги.

За пять лет работы специалисты Центра обслуживания клиентов в городе Чайковском заключили с потребителями более 7,7 тысяч договоров технологического присоединения.

Основные категории заявителей – граждане, строящие индивидуальные жилые дома, многодетные семьи, подключающие к электроэнергии выделенные им земельные участки. Значительную долю обращающихся в ЦОК составляют представители малого бизнеса, предприниматели, занимающиеся развитием сельхозпроизводства.

Сотрудники центра также оформили более 7500 актов разграничений балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, дали физическим и юридическим лицам более 8000 консультаций.

В настоящее время в рамках реализации клиентоориентированной политики в ОАО "МРСК Урала" успешно осуществляется программа развития Центров обслуживания клиентов.

Сеть таких центров работает во всех трех регионах присутствия компании - в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае.