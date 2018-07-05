Президент ОСК Алексей Рахманов отметил успехи УТЗ в производстве паровых турбин для атомных ледоколов

"Наши ледоколы уже ждут эти турбины. Я рад видеть, что работа на УТЗ практически завершена. Теперь главную скрипку играют наши санкт-петербургские партнёры, которые должны собрать готовый паротурбинный агрегат. К великому сожалению, работу они делают не так хорошо, как уральские коллеги. Поэтому нам очень бы хотелось, чтобы Уральский турбинный завод в будущем взял на себя ещё больший объём работ, поскольку впереди нас ждёт ещё два ледокола ЛК-60 и, скорее всего, два ледокола ЛК-120, которые потребуют похожих решений. Должен появиться реальный надёжный поставщик, который сможет сделать эту работу целиком, от начала и до конца", - отметил в ходе посещения Уральского турбинного завода президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

С помощью новых инженерных решений и сплавов, компьютерного моделирования и высокоточных расчётов Уральский турбинный завод создал высокоэффективную машину, которая отвечает всем требованиям ледоколов нового поколения - ТНД-17. Турбина выдерживает перегрузки до 6g, работает без вибраций на любых режимах и обладает высокой манёвренностью. За час машина способна набрать максимальную мощность и сбросить её до нуля более чем 60 раз. При этом межремонтный период агрегата достигает 20 лет, что в четыре раза больше, чем у аналогов, применяемых в традиционной энергетике. Новая судовая турбина УТЗ состоит из 5 тысяч деталей и весит около 70 тонн.

"Хочу поблагодарить ОСК за доверие. Уральский турбинный завод уже делал паровые турбины для флота, но с того момента прошло уже более полувека. Паровые турбины для судов с атомной энергоустановкой это новая линейка продукции. Наше конструкторское бюро, как и все предприятие, провело очень большую работу, чтобы обеспечить выпуск этих машин. Турбины уже приняты Морским регистром, и мы в срок представляем их кораблестроителям", - подчеркнул Михаил Лифшиц, председатель Совета директоров Уральского турбинного завода.

"Это не первый случай сотрудничества после подписания соглашения между Свердловской областью и ОСК. Свердловская область гордится тем, что наше оборудование будет стоять на таких прекрасных, новейших атомоходах. Пусть они прослужат как можно дольше, доказывая, что конструкторские и технологические школы на Урале сохранены", - сказал Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области.

Завод завершил изготовление четырех паровых турбин ТНД-17 для ледоколов "Урал" и "Сибирь" в июне этого года. После сборки и испытаний паротурбинные установки будут установлены в корпуса ледоколов на Балтийском заводе.