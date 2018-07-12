"Т Плюс": реконструкция тепломагистралей ведется без ограничения горячего водоснабжения потребителей

Саратовский филиал "Т Плюс" в этом году продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы по обновлению тепловых сетей "RE:Конструкция". Работы начались в Саратове на ул. Бахметьевская, между ул. Чапаева и Вольской, по ул. Авиационная, между ул. ул. Черниговской и Гомельской. В г. Балаково – по ул. Трнавская, вдоль 5 и 6 мкр.; в г. Энгельсе – по ул. Полтавская, между ул. Космонавтов и пр. Строителей. На время работ на всех участках энергетики смонтировали временные трубопроводы, которые обеспечивают подачу горячей воды до границы домов.

Временная схема представляет собой специально смонтированный трубопровод, который подключен к системе теплоснабжения и обеспечивает ресурсом дома, получающие ресурс от реконструируемого участка. Аналогичные схемы будут использованы при реконструкции теплосети по ул. Соколовая в Саратове и по ул. Вокзальная в Балаково.

В то же время ограничения касаются автовладельцев, поскольку для обеспечения безопасного производства работ на вышеназванных участках установлены специальные ограждения и проезд для автотранспорта закрыт.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку качественно проведенный ремонт летом позволит потребителям с комфортом и теплом встретить предстоящие холода в осенне-зимний период.

Напомним, в этом году по программе "Re:Конструкция", которая направлена на модернизацию и техническое перевооружение тепломагистралей в г. Саратове, Энгельсе и Балаково, будет заменено порядка 33,5 км теплосетей. Работы будут закончены до начала отопительного сезона.

