Жители дагестанской столицы готовы помочь энергетикам во время учений группы компаний "Россети"

В администрации г. Махачкалы под руководством вице-премьера Рамазана Джафарова и врио главы столицы Абусупьяна Гасанова состоялось совещание по подготовке к предстоящим учениям ДЗО ПАО "Россети", которые планируется провести на территории Республики Дагестан с 20 июля по 20 августа текущего года. Пройдут они в Карабудахкентском, Сергокалинском, Буйнакском и Кумторкалинском районах, в Махачкале и ее пригородах, а также в городе Буйнакске.

В совещании приняли участие топ-менеджмент ПАО "Россети" и МРСК Северного Кавказа, заместители главы города Махачкалы, а также руководство всех структур, содействие которых требуется при проведении предстоящего мероприятия.

Открывая совещание, Рамазан Джафаров обратил внимание собравшихся на то, что предстоит серьезная подготовительная работа с населением, необходимо доходчиво разъяснить то, с какой целью организованы учения и какую колоссальную пользу они принесут электросетевому комплексу региона. В этой связи, по мнению вице-премьера, очень важно, чтобы все задействованные структуры были максимально подготовлены и отработали слажено.

В ходе диалога главный советник ПАО "Россети" Сергей Кирюхин сообщил, что уже прошли своего рода тренировки учений в селе Верхний Каранай Буйнакского района и в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы. В целом все структуры отработали оперативно, в полном взаимодействии друг с другом. Однако энергетики в ходе выполнения работ столкнулись с тем, что нередко опоры ЛЭП и некоторые трансформаторные пункты находятся на территории домовладений. Это не только недопустимо, но и осложняет процесс проведения необходимых мероприятий. Возникли вопросы и к интернет-провайдерам, которые для проведения интернет-кабелей незаконно используют опоры ЛЭП. С ними уже проведены предварительные беседы. В пятницу им всем будет представлен типовой договор с "Дагестанской сетевой компанией" для его подписания. Все собранные средства будут направлены на улучшение состояния электросетевого комплекса республики. В противном случае специалисты начнут демонтаж интернет-проводов.

На совещании обсудили и вопрос передвижения специализированной техники по территории Махачкалы. В связи с ограничением въезда в столицу большегрузного транспорта в дневное время суток, вся спецтехника получит пропуски. Такое указание дано начальнику городского Управления промышленности, транспорта и дорожных работ врио главы города.

Завершая совещание, Абусупьян Гасанов призвал участников разговора со всей ответственностью отнестись к предстоящим учениям и оказать всемерную поддержку приезжим из разных уголков страны специалистам, которые на протяжении месяца будут работать в республике, помогая своим дагестанским коллегам наладить ситуацию в энергетическом комплексе. По словам присутствующих на совещании, прийти на помощь энергетикам готовы и местные жители, которые уже изъявили желание помочь произвести демонтаж старого оборудования.

Ожидаемый эффект от предстоящих учений – создание современной системы учета электроэнергии, снижение потерь в сетях до 20%, повышение качества электроснабжения потребителей республики. В этом заинтересованы как энергетики, которые обеспечивают надежность и безаварийность функционирования электросетевого комплекса на территории Дагестана, так и сами потребители.