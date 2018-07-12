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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Жители дагестанской столицы готовы помочь энергетикам во время учений группы компаний "Россети"

Жители дагестанской столицы готовы помочь энергетикам во время учений группы компаний Россети

12 июля 2018, 16:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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В администрации г. Махачкалы под руководством вице-премьера Рамазана Джафарова и врио главы столицы Абусупьяна Гасанова состоялось совещание по подготовке к предстоящим учениям ДЗО ПАО "Россети", которые планируется провести на территории Республики Дагестан с 20 июля по 20 августа текущего года. Пройдут они в Карабудахкентском, Сергокалинском, Буйнакском и Кумторкалинском районах, в Махачкале и ее пригородах, а также в городе Буйнакске.

В совещании приняли участие топ-менеджмент ПАО "Россети" и МРСК Северного Кавказа, заместители главы города Махачкалы, а также руководство всех структур, содействие которых требуется при проведении предстоящего мероприятия.

Открывая совещание, Рамазан Джафаров обратил внимание собравшихся на то, что предстоит серьезная подготовительная работа с населением, необходимо доходчиво разъяснить то, с какой целью организованы учения и какую колоссальную пользу они принесут электросетевому комплексу региона. В этой связи, по мнению вице-премьера, очень важно, чтобы все задействованные структуры были максимально подготовлены и отработали слажено.

В ходе диалога главный советник ПАО "Россети" Сергей Кирюхин сообщил, что уже прошли своего рода тренировки учений в селе Верхний Каранай Буйнакского района и в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы. В целом все структуры отработали оперативно, в полном взаимодействии друг с другом. Однако энергетики в ходе выполнения работ столкнулись с тем, что нередко опоры ЛЭП и некоторые трансформаторные пункты находятся на территории домовладений. Это не только недопустимо, но и осложняет процесс проведения необходимых мероприятий. Возникли вопросы и к интернет-провайдерам, которые для проведения интернет-кабелей незаконно используют опоры ЛЭП. С ними уже проведены предварительные беседы. В пятницу им всем будет представлен типовой договор с "Дагестанской сетевой компанией" для его подписания. Все собранные средства будут направлены на улучшение состояния электросетевого комплекса республики. В противном случае специалисты начнут демонтаж интернет-проводов.

На совещании обсудили и вопрос передвижения специализированной техники по территории Махачкалы. В связи с ограничением въезда в столицу большегрузного транспорта в дневное время суток, вся спецтехника получит пропуски. Такое указание дано начальнику городского Управления промышленности, транспорта и дорожных работ врио главы города.

Завершая совещание, Абусупьян Гасанов призвал участников разговора со всей ответственностью отнестись к предстоящим учениям и оказать всемерную поддержку приезжим из разных уголков страны специалистам, которые на протяжении месяца будут работать в республике, помогая своим дагестанским коллегам наладить ситуацию в энергетическом комплексе. По словам присутствующих на совещании, прийти на помощь энергетикам готовы и местные жители, которые уже изъявили желание помочь произвести демонтаж старого оборудования.

Ожидаемый эффект от предстоящих учений – создание современной системы учета электроэнергии, снижение потерь в сетях до 20%, повышение качества электроснабжения потребителей республики. В этом заинтересованы как энергетики, которые обеспечивают надежность и безаварийность функционирования электросетевого комплекса на территории Дагестана, так и сами потребители.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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