Жители южных регионов заплатят 165,3 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии

Подстрели коллегу по цеху
12 июля 2018, 14:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
165,3 млн рублей придется заплатить жителям нескольких регионов ЮФО, которые решили "сэкономить" на электроэнергии, или, называя вещи своими именами, украсть ее. Незаконное потребление электроэнергии общим объемом 63,5 млн кВт*ч выявлено с января по июнь 2018 года в регионах ответственности ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") – Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.
Индивидуальная компенсация ущерба составляет от нескольких тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Это при том, что при законном потреблении энергоресурсов нарушители платили бы в несколько раз меньше. Для нескольких нарушителей возможна уголовная ответственность в соответствии со ст. 165 УК РФ. Экономить электроэнергию не значит ее воровать.
Более 80% всего объема безучетного потребления приходится на юридические лица, предприятия малого бизнеса. Традиционно, с наступлением лета активизировались предприимчивые "сезонные" бизнесмены – производители и продавцы прохладительных напитков и мороженного, владельцы летних кафе, комплексов отдыха и развлечений, предприятия переработки и глубокой заморозки продуктов. Они входят в "группу риска" и поэтому попадают под внеплановые рейдовые проверки энергетиков. Результат таких проверок легко прогнозируем - 2,6 тыс. актов о безучетном и бездоговорном потреблении электроэнергии за пять месяцев текущего года. Больше всего нарушений выявлено в Астраханской и Волгоградской областях – 57,2% и 29,5% соответственно.
"Рейдовые мероприятия стали более эффективными, а проверки потребителей – адресными и практически безошибочными, благодаря повышению результативности первого этапа работы специалистов по учету электроэнергии – дистанционному мониторингу, анализу показателей приборов учета, локализации нарушений. Сотрудники энергокомпании давно не практикуют обходы по случайному маршруту, а выезжают целенаправленно и уже с индикаторами скрытой проводки, оборудованием для выявления "усовершенствований" в счетчиках", - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.