22 студента кафедры теплоэнергетики УдГУ стали дипломированными специалистами

12 июля в Удмуртском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам кафедры теплоэнергетики УдГУ. 22 студента получили дипломы о высшем образовании из рук постоянного эксперта государственной аттестационной комиссии Николая Скворцова.

В этом году кафедра теплоэнергетики выпустила 12 бакалавров по специальности "Тепловые электрические станции" и еще 10 – по специальности "Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии". Среди них двое получили дипломы с отличием.

На прошедшей неделе будущие дипломированные специалисты защищали выпускные квалификационные работы в присутствии опытных практиков-энергетиков: руководителя проекта Удмуртского филиала "Т Плюс" Николая Скворцова, директора Ижевской ТЭЦ-1 Константина Голикова и директора ТЭЦ-2 Александра Соколова. Возглавлял государственную аттестационную комиссию директор Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Федоров.

Согласно приказу предприятия, дипломные работы, которые аттестационная комиссия признала лучшими, были отмечены специальными премиями. В частности: 1 место заняла работа Ильи Бикмаева, посвященная экспериментальному изучению солнечных элементов; 2 место – работа Алексея Титова, посвященная модернизации части оборудования исторической части Ижевской ТЭЦ-1; 3 место – работа Дарьи Бобровой, посвященная перспективам установки парогазового блока 200 МВт на Ижевской ТЭЦ-2.

В руководстве Удмуртского филиала "Т Плюс" отмечают, что карьерные возможности для выпускников кафедры открываются еще со студенческой скамьи. Уже на последнем курсе, проходя производственную практику, учащиеся могут устроиться на постоянную работу на ТЭЦ и начать свой трудовой путь. Некоторые выпускники этого года уже зачислены в штат и работают по специальности на Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в энергосбытовой компании. Выпускники кафедры востребованы и на других предприятиях ТЭК республики, а также в других регионах.

Поздравляя молодых специалистов с получением дипломов, Николай Скворцов обратился к ним с напутствием: "Сейчас мир очень быстро меняется, и я желаю вам также быстро уметь в нем ориентироваться. Если вы определились со своим профессиональным будущим, то сразу нужно "брать быка за рога", адаптироваться в новом коллективе и в новых условиях. Я бы хотел, чтобы все вы нашли место работы по душе, трудились с большим интересом к профессии и желанием совершенствоваться. Всё в ваших руках!"