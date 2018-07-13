Бойцы Лабинского студотряда выступили в роли энергетиков-педагогов

Чем опасны рыбалка и селфи вблизи энергообъектов ребятам летнего лагеря "Мечта" в станице Упорной рассказали активисты студенческого отряда "Энергия молодости". Под руководством сотрудников и опытных наставников Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") студотрядовцы донесли до воспитанников лагеря простые, но очень важные истины безопасного обращения с электричеством.

80 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 17 лет стали участниками акции "Электробезопасный отдых – залог здоровья и сохранения жизни!". Энергетики рассказали об опасности, которую таит в себе электрический ток и правила поведения вблизи энергообъектов. Ребята узнали почему нельзя запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи, подниматься на опоры линий электропередачи, приближаться к оборванным проводам.

– Так необычно и почетно было чувствовать себя в роли лектора. Я очень волновался, когда рассказывал ребятам об опасности селфи-снимков на воздушных линиях и подстанциях. Но, по-моему, все получилось! Аудитория оказалось очень внимательной и открытой к общению, – в эмоциях рассказывает боец студенческого стройотряда Егор Чегайдин.

В практической части урока ребята познакомились с манекеном "Гошей" и узнали, как правильно необходимо оказывать доврачебную медицинскую помощь условно пострадавшему от действия электрического тока.

– Практика проведения тематических лекций по электробезопасности не только для детей, но и их родителей и педагогов существует в Лабинском филиале давно. Мы реализуем целый комплекс мероприятий по профилактике и предотвращению случаев травматизма сторонних лиц, в том числе и детей. С начала лета сотрудники филиала провели восемь уроков электробезопасности на пришкольных площадках и в летних лагерях. Тематические встречи продолжатся до конца летних каникул, – подчеркнул заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Сергей Яновский.

Заявку на проведение уроков по электробезопасности можно оставить на официальном сайте www.kubanenergo.ru или по телефону горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).