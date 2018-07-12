Электроэнергия МОЭСК парку-усадьбе Михалково

"Московские кабельные сети" – филиал ПАО "МОЭСК" (МОЭСК, входит в ГК "Россети") выдают электрическую энергию комплексу объектов парка-усадьбы Михалково.

В рамках договора с ГУП ГМ "Мосремонт" энергетики выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям вводно-распределительного щита наружного освещения (ВРЩ-НО) в парке-усадьбе. Парк получил возможность обеспечить электроснабжение важных объектов. Среди них: ледовый каток, временные торговые павильоны, сцены, насосы полива, плавучие фонтаны, пункты охраны, летняя эстрада, уличное освещение и многое другое.

Для присоединения объектов Заявителя энергетики построили четыре кабельные линии напряжением 0,4 кВ протяженностью 350 метров, а также установили в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ два комплектных распределительных устройства 0,4 кВ на 12 присоединений. В результате выполненной работы упомянутым объектам выдана мощность 260 кВт.

Электрическая мощность будет служить отдыхающим.

Энергетики Московских кабельных сетей выполнили работу оперативно.

МОЭСК напоминает, что получить всю интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям, подать заявку (в том числе через интернет), а также узнать о дополнительных услугах компании можно на портале ПАО "МОЭСК" или по телефону Светлой линии 8-800-700-4070.